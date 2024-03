Julian Teicke, CEO des InsurTechs wefox, tritt zurück. Er wird künftig als Vice Chairman agieren und in eine nicht-exekutive Rolle wechseln. Neuer CEO des Unternehmens wird Mark Hartigan, dessen Ziel es ist, die Versicherungsbranche weiter zu transformieren. Mark Hartigan wurde zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des europäischen InsurTechs wefox ernannt. Der bisherige CEO, Julian Teicke, wechselt indessen in die nicht-exekutive Rolle eines President on the Board. Zudem wird er weiterhin als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...