Ripple Kurs Prognose: Aus diesem Grund könnte XRP bald 1 USD-Marke überschreiten

Noch scheint der Bullenmarkt für Altcoins am Anfang zu stehen - zumindest für den größten Teil. Denn einerseits pumpt Bitcoin (BTC) aktuell besonders stark und nähert sich immer mehr seinem Allzeithoch, andererseits können auch viele Meme-Coins wie Dogecoin, BONK oder Smog vom aktuellen Krypto-Hype profitieren. Selbst Ethereum könnte bereits ordentlich zulegen und nähert sich langsam aber sicher der Marke von 4.000 US-Dollar.

XRP konnte zwar auch erste Gewinne verbuchen, doch wirklich starke Kursveränderungen gab es bei der nativen Kryptowährung von Ripple Labs nicht. Trotzdem behauptet nun ein Krypto-Analyst, dass der XRP-Token schon bald die Marke von 1 US-Dollar überschreiten kann. Das ist zuletzt im Bullenmarkt von 2021 gelungen.

Beginnt jetzt die XRP-Rallye?

Im Vergleich zu den etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum (ETH) kann XRP aktuell nicht mithalten - hierfür sind die Kursgewinne einfach nicht stark genug. Doch sollte der Krypto-Experte "Dark Defender" mit seiner aktuellen technischen Analyse recht behalten, so könnte sich dies schon sehr bald ändern.

So erklärt er in einem Post auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass gleich eine Mehrzahl an Indikatoren dafür sprechen würden, dass sich der XRP Kurs in den kommenden Tagen und Wochen stark verändern wird. Hierzu zieht er zum Beispiel die klassische Fibonacci-Bewegung zurate.

Hi all. I hope you had a great weekend.



Let's first check our previous pattern & update it.XRP strolling strictly around our Fibonacci level at $0.6462. The lines are clear & accurate.



Checking MACD, Ichimoku & RSI indicators, XRP is expected to continue the uptrend as we… pic.twitter.com/fetf2IH7nl - Dark Defender (@DefendDark) March 4, 2024

Zudem wirft er in einer Grafik, die er in seinem Tweet (siehe oben) geteilt hat, einen Blick auf RSI Indikatoren, auf die Ichimoku-Wolken sowie auf den Moving Average Convergence Divergence (MACD). Seiner Meinung nach weisen alle Indikatoren darauf hin, dass XRP noch im März ein Niveau von 0,9191 bis 1 US-Dollar erreichen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt wird XRP mit 0,6157 US-Dollar gehandelt und liegt damit noch recht weit von dem angepeilten Preisniveau entfernt.

Mit seiner These zur kommenden XRP-Entwicklung steht Dark Defender nicht alleine dar. Unterstützung erhält er unter anderem von Alex Cobb, einem US-amerikanischen Finanzexperten und Krypto-Analysten. Dieser erklärt in einem YouTube-Video, das er bereits vorgestern auf seinem Kanal gepostet hatte, dass die nächste Rallye für XRP kurz bevorstehe und schon bald signifikante Kursveränderungen beginnen würden.

XRP vor einem Bullrun? Der wichtigste Faktor

Einer der wichtigsten langfristigen Faktoren für den Erfolg (oder Misserfolg) von XRP ist auf den aktuellen Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC zurückzuführen. Sollte das Krypto-Unternehmen hinter XRP noch weitere Erfolge erstreiten können und sich sogar gänzlich erfolgreich gegen die Anklage durch die US-Behörde wehren, so dürfte dies den XRP-Token langfristig positiv beeinflussen. Sollte die SEC allerdings ein Urteil erwirken, bei dem Ripple hohe Strafen zahlen muss, könnte sich das genauso negativ auf den XRP Kurs auswirken.

Erst kürzlich konnte die SEC einen kleinen Teilerfolg erringen, nachdem das abschließende Urteil nach hinten verschoben wurde. So wurde einer Anfrage zur Fristverlängerung stattgegeben, wodurch sich das Urteil viele Monate nach hinten schiebt. Somit ist auch weiterhin offen, ob überhaupt in 2024 das Gerichtsverfahren abgeschlossen sein wird.

Der XRP Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Bisher hat sich XRP nicht wirklich von diesen Nachrichten beeinflussen lassen. So stieg der XRP Kurs in der letzten Woche um 5,01 % (siehe Bild oben) und zeigte damit einen ersten Aufwärtstrend - zumindest vor der kleinen Kurskorrektur des gestrigen Tages. Noch bullischer zeigt sich der Blick auf den vergangenen Monat, denn in den letzten 30 Tagen liegt XRP mit 26,8 % im Plus.

Ob XRP also tatsächlich in den kommenden Wochen signifikante Kursveränderungen erleben kann, bleibt abzuwarten. Bis dahin könnte der eine oder andere Krypto-Anleger besser damit beraten sein, auf den aktuellen Trend im Meme-Coin-Bereich zu setzen und sich gerade jüngere Projekte herauszusuchen, die über ein großes Potenzial verfügen.

Meme-Coin-Hype um Smog? Das bietet der Solana-Token

Gerade Solana-Meme-Coins konnten in der jüngsten Vergangenheit besonders starke Gewinne verzeichnen. Sowohl BONK als auch Dogwifhat (WIF) gehören zu den erfolgreichsten Meme-Projekten der letzten Monate und haben eine Vielzahl an Investoren mit netten Gewinnen überrascht. Kein Wunder, dass auch Smog ($SMOG) aktuell einen Hype erlebt und mit seiner ungewöhnlichen Art und Weise der Vergabe von Airdrops immer mehr Airdrop-Hunter lockt.

Um an einem Airdrop teilnehmen zu können, müssen interessierte Anleger nämlich über die Webseite Zealy.io zunächst einen Account erstellen und verschiedene Aufgaben - genannt "Quests" - erledigen. Hierfür erhalten sie Erfahrungspunkte ("XP"), die wiederum den Zugang zu den verschiedenen Airdrops ermöglichen.

Erfahre alles zur $SMOG Airdrop-Kampagne!

Der Krypto-Experte und Presale-Analyst Jacob Bury hat sich näher mit dem Meme-Coin beschäftigt und verrät in seinem YouTube-Video (siehe oben), warum seiner Meinung nach $SMOG sogar das Potenzial zu einer 100-fachen Wertsteigerung besitzt. Damit könnte er sich in die Reihenfolge der erfolgreichsten Meme-Coins wie BONK oder Shiba Inu (SHIB) einreihen, die in der Vergangenheit ebenfalls so starke Kursveränderungen erlebt haben.

Dass er damit nicht daneben liegen könnte, zeigt ein Blick auf den aktuellen Wochenchart von Smog, denn die Kryptowährung liegt aktuell mit 128,50 % im Plus. Wer jetzt ebenfalls in Smog investieren möchte, der findet den Meme-Coin sowohl auf verschiedenen Trading-Plattformen als auch auf der offiziellen Webseite. Wer letztere nutzt, der darf sich sogar über einen Rabatt von 10 % freuen.

Investiere jetzt in den fantastischen $SMOG-Token!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.