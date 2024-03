Millionen-Glück mit ICO? Diese 3 Presale-Token bieten ein 100x-Potenzial

Die Art und Weise, wie Kryptowährungen auf den Markt gebracht werden, bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Einige Kryptowährungen werden ohne große Ankündigung einfach herausgebracht und hoffen so auf ein starkes Interesse, um die weitere Arbeit zu finanzieren. Andere hingegen setzen auf einen möglichst umfassenden Vorverkauf, der ähnlich wie moderne Kickstarter-Kampagnen funktioniert und die Anleger mit durchdachten Ideen und innovativen Technologien überzeugen möchte.

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf einige vielversprechende Krypto-Projekte, die sich derzeit noch im Presale befinden und mit ungewöhnlichen Ideen versuchen, die Krypto-Welt zu verändern.

#1 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Bereits beim ersten $SPONGE-Token handelt es sich um ein Beispiel dafür, was Kryptowährungen leisten können, wenn sie einen erfolgreichen Presale durchlaufen. Sponge V1 konnte nämlich kurz nach seiner Listung an verschiedenen Kryptobörsen eine 100-fache Wertsteigerung erleben. Nun wird der $SPONGE-Token als Brückenwährung eingesetzt, um über den Stake-To-Bridge-Algorithmus den Anlegern Zugriff auf Sponge V2 ($SPONGEV2) zu liefern. Denn direkt kaufen können Investoren den Sponge V2 Token derzeit nicht.

Allerdings möchte Sponge V2 nicht nur am Erfolg seines direkten Vorgängers anknüpfen, sondern diesen auch noch langfristig weiter ausbauen. Aus diesem Grund arbeiten die Entwickler daran, ein eigenes Play-To-Earn-Videospiel (P2E) herauszubringen, das nicht nur eine größere Community-Anbindung bieten soll, sondern als Belohnung auch die $SPONGEV2-Token vergibt. Darüber hinaus soll die neue Kryptowährung auf noch mehr Trading-Plattformen angeboten werden, um einfach mehr Möglichkeiten für interessierte Investoren zu bieten.

All diese Faktoren sollen dafür sorgen, dass der neue Sponge V2 Token dieselbe Erfolgsgeschichte wie sein Vorgänger durchleben kann. So besteht durchaus die Möglichkeit, dass auch $SPONGEV2 eine 100x-Wertsteigerung durchlebt und damit die frühzeitigen Investoren beglückt.

Jetzt im Presale in Sponge V2 investieren!

#2 - Green Bitcoin ($GBTC)

Derzeit ist Bitcoin nicht nur in der Krypto-Branche in aller Munde, denn die größte Kryptowährung der Welt steigt und steigt und steigt. So konnte sie vor wenigen Tagen erst die Marke von 63.000 US-Dollar übersteigen, befindet sich seitdem allerdings in einer Konsolidierungsphase. So suchen derzeit immer mehr Anleger nach einer Bitcoin-Alternative, die sich trotzdem im BTC-Ökosystem befindet. Genau an dieser Stelle kommt Green Bitcoin ($GBTC) ins Gespräch, denn das noch junge Projekt verbindet die investorischen Möglichkeiten von Bitcoin mit der modernen und energieeffizienten Technologie von Ethereum (ETH).

Besuche die Green Bitcoin Webseite für mehr Informationen!

So können Anleger, die den $GBTC-Token im offiziellen Staking-Pool anlegen, regelmäßige Kursprognosen für Bitcoin (BTC) abgeben. Liegen sie mit ihrer BTC-Prognose richtig, so erhalten sie einen Anteil der Staking-Rewards

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene weitere Herausforderungen zu absolvieren und dafür weitere Belohnungen zu erhalten. Weitere Informationen dazu werden in den kommenden Tagen und Wochen von den Entwicklern veröffentlicht. Allerdings kann es schon jetzt lohnen, einen Blick in das offizielle Whitepaper (auch als "Greenpaper" bezeichnet) zu werfen und so eine Vielzahl an Informationen zu der Kryptowährung zu erhalten.

Investiere im Presale in den $GBTC-Token!

#3 - eTukTuk ($TUK)

Ein weiterer ICO, der aktuell am Laufen ist, gehört zu dem umweltbewussten und nachhaltigen Projekt eTukTuk ($TUK). Dieses existiert jedoch nicht erst seit heute, sondern befindet sich bereits seit über fünf Jahren in der Entwicklung. So wurden bereits erste Partnerschaften - zum Beispiel mit der Regierung von Sri Lanka - geschlossen, um so ein umfassendes Ökosystem aufbauen zu können.

Zu diesem Ökosystem gehört nicht nur der native $TUK-Token, sondern auch der Bau und Vertrieb von elektrischen Tuk Tuks - kleine und wendige Fahrräder, die als Benzinvariante in vielen Schwellenländern bereits eingesetzt werden. Allerdings haben diese Tuk Tuks häufig einen recht hohen Verbrauch, weshalb eTukTuk mit elektronischen Modellen - und eine dazu gehörende Infrastruktur aus E-Ladesäulen - eine günstigere und umweltfreundlichere Alternative bieten möchte.

Besuche die offizielle eTukTuk-Webseite!

Der $TUK-Token selbst kann aktuell bereits erworben und sogar im offiziellen Staking-Pool angelegt werden. Hier bieten die Entwickler derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 143 %, was bereits Grund genug sein dürfte, um sich näher mit dem grünen Krypto-Projekt zu beschäftigen.

Klar ist, dass eTukTuk langfristige Pläne hat. So sollen die bisher 270 Millionen Tuk Tuks, die weltweit im Einsatz sind, nach und nach mit elektrischen Varianten ersetzt werden. Es gibt also tatsächlich einen riesigen, weltweiten Markt, der auf der Suche nach günstigen, langlebigen und vor allem nachhaltigen Alternativen für die E-Mobilität ist.

Investiere jetzt in eTukTuk ($TUK)!

