Bitcoin Kurs Prognose: So viel ist das BTC-Allzeithoch mit Inflation wert

Derzeit scheint es so, als ob Bitcoin (BTC) nicht mehr aufzuhalten ist. Die größte Kryptowährung der Welt ist des letzten Monats um mehr als 50 % gestiegen und konnte sogar erst gestern die Marke von 68.000 US-Dollar überschreiten. Somit fehlt nicht mehr allzu viel bis zum bisherigen Allzeithoch, das bei etwa 69.000 US-Dollar liegt und im November 2021 erreicht wurde.

Seitdem hat sich die (Finanz)Welt allerdings geändert und neben einer Pandemie mussten viele Länder auch eine hohe Inflation erleben. Noch heute lassen sich die Auswirkungen davon im Alltag finden - zum Beispiel bei den Preisen von Strom oder Lebensmitteln. Doch wie genau würde das Allzeithoch von Bitcoin aussehen, wenn es in die heutige Zeit übertragen werden würde? Wir gehen dieser Frage nach und überlegen, wann der BTC-Kurs ein tatsächlich neues Allzeithoch erleben wird.

Das Bitcoin Allzeithoch - So viel ist es heute wert

Natürlich ist die Inflation nicht überall in der Welt gleich stark und auch heute noch gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In Deutschland lag die Inflation im Jahr 2023 zum Beispiel bei 5,9 %, während sie in der Türkei auf einen Wert von 51,17 % laut Statista kletterte. Etwas niedriger liegt die USA mit 4,1 % Inflation im Jahr 2023. Da der US-amerikanische Krypto-Markt den größten Markt der Welt darstellt, nehmen wir ihn für unsere Berechnung des neuen Allzeithochs für Bitcoin als Vorlage.

Die Inflationsrate der USA seit 1981 /Quelle: Statista)

Das bisherige Allzeithoch von Bitcoin wird von CoinGecko bei 69.044,77 US-Dollar angegeben. Gleichzeitig beträgt die Inflationsrate seit dem Jahr 2021 bis heute 13,8 %. Geben wir diese Nummern in den Rechner ein, so erhalten wir ein vergleichbares Allzeithoch von 78.586,49 US-Dollar.

Sollte der Bitcoin Kurs also tatsächlich in den kommenden Wochen die Marke von 69.000 US-Dollar überschreiten können, so wurde zwar technisch betrachtet ein neues Allzeithoch erreicht, doch entspräche es nicht dem Wert, den es vor drei Jahren hatte. Doch wie realistisch ist es überhaupt, dass sich der BTC-Token schon bald auf einem Preisniveau von über 78.000 US-Dollar befindet?

Die Zukunft von Bitcoin: Welches Preisniveau ist realistisch?

Bitcoin Prognosen wurden in der Vergangenheit viele gemacht. Einige davon haben sich als äußerst utopisch herausgestellt, andere hingegen konnten sich tatsächlich bewahrheiten. Doch wie hoch kann der Bitcoin-Preis tatsächlich steigen? Wichtig ist, dass wir einen Blick auf die aktuellen und bald kommenden Ereignisse werfen, um so eine möglichst fundierte Prognose wagen zu können.

Klar ist, dass die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt und die Milliarden US-Dollar an Zuflüsse der letzten Wochen den Bitcoin-Preis merklich nach oben getrieben haben. Hinzu kommt die Tatsache, dass bereits im kommenden April das nächste Bitcoin-Halving ansteht, was wiederum den BTC-Preis stark beeinflussen wird - zumindest, wenn man den historischen Daten der vergangenen Bitcoin-Halvings trauen kann.

RED DOT !!



Accumulation phase has ended: no more easy buying opportunities in orderly and slowly increasing markets.



Bull market has started. If history is any guide, we will see ~10 months of face melting fomo: extreme price pumps combined with multiple -30% drops. Enjoy! pic.twitter.com/8MyZJUSUlb - PlanB (@100trillionUSD) March 1, 2024

Welches Preisniveau tatsächlich am Ende des aktuellen Bullenmarkts erreicht wird, kann nur die Zukunft zeigen. Der Finanzexperte und Krypto-Analyst PlanB, der auf X über 1,9 Millionen Follower hat, veröffentlichte erst kürzlich seine Bitcoin-Kurs-Analyse für die kommenden 10 Monate. So wird der BTC-Preis in dieser Zeit sowohl von FOMO (Fear Of Missing Out) und starken Preisanstiegen, jedoch auch von genauso starken Kurskorrekturen von bis zu 30 % geprägt werden. Am Ende dieser Periode wird laut PlanB allerdings ein Bitcoin Preis von knapp unter 100.000 US-Dollar erreicht werden. Bis zum Jahr 2026 könnte der BTC-Token dann sogar ein Preisniveau von 532.000 US-Dollar erreichen.

Gerade Kleinanleger dürften diese mittlerweile recht hohen Preise für Bitcoin jedoch etwas verunsichern. So suchen derzeit immer mehr Investoren nach jungen und preisgünstigeren Bitcoin Alternativen, die trotzdem im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Ökosystem stehen.

Preisprognosen und spannende Herausforderungen mit Green Bitcoin

Hinter Green Bitcoin ($GBTC) steht genau ein solches Projekt, das sich ausführlich mit Bitcoin beschäftigt, jedoch auf einen grüneren, nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Ansatz setzt. Hierfür fungiert der native $GBTC-Token als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain und nutzt somit den energiesparenden Proof-of-Stake-Algorithmus.

Gleichzeitig können Krypto-Anleger, die den Green Bitcoin Token im offiziellen Staking-Pool anlegen, über das "Gamified Green Staking" besonders hohe Prämien erhalten. Die Entwickler hinter dem Krypto-Projekt versprechen nämlich exponentielle Belohnungen von bis zu 100 %. Im Gamified Green Staking können Investoren zum Beispiel auf den Bitcoin Kurs setzen und - falls sie mit ihrer Prognose richtig liegen - einen Anteil der Staking-Rewards erhalten. Weitere Herausforderungen sind bereits geplant und werden in Zukunft bekannt gegeben.

Investiere jetzt in Green Bitcoin ($GBTC)!

Derzeit läuft der Presale des Green Bitcoin Tokens, der im Augenblick zu einem Preis von 0,6122 US-Dollar angeboten wird. Das Gamified Green Staking selbst wurde noch nicht freigeschaltet, doch interessierte Anleger können bis zu der Implementierung den bereits aktiven Staking-Pool nutzen. Hier werden aktuell 188 % an jährlicher Rendite geboten, was Grund genug sein dürfte, um sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen.

Jetzt zum Green Bitcoin Presale wechseln!

