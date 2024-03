DJ Hugo Boss erneuert Vertrag von CEO Daniel Grieder vorzeitig

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss hat seinen CEO länger an sich gebunden und den Vertrag von Daniel Grieder vorzeitig erneuert. Wie der im MDAX notierte Modekonzern mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Grieder bis zum 31. Dezember 2028 zum Vorsitzenden des Vorstands. Seine neue und zweite Amtszeit beginnt am 1. April 2024. Gleichzeitig wurde Vertriebsvorstand Oliver Timm mit Wirkung zum 1. April zusätzlich zu seiner Funktion als CSO zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Überdies erneuerte der Aufsichtsrat auch den Vertrag von Chief Financial Officer und Chief Operations Officer Yves Müller vorzeitig bis zum 31. Dezember 2027.

