(shareribs.com) Chicago 06.03.2024 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade tendieren überwiegend leichter. Mais und Weizen bewegen sich weiterhin um ihre Dreijahrestiefs. Die Preise für Mais und Sojabohnen setzen ihre Seitwärtsbewegung fort. Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des aktuellen WASDE-Reports am Freitag. Von diesem erhoffen sich die Investoren Aufschluss über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...