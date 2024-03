Juristen, aber auch Historiker, nutzen gerne das Wort "präzedenzlos". Hierbei ist ein Vorgang zu verstehen, den es so noch nicht gab und der bislang ohne Vergleich in die Jurisprudenz bzw. in die Geschichte eingeht. So bezeichnete der Historiker Rolf Peter Sieferle Merkels Grenzöffnung als präzedenzlos, da kein Staatschef eine solche Entscheidung zuvor jemals getroffen hatte. D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...