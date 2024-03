Die Kryptorallye, die den Bitcoin auf ein neues Allzeithoch getrieben hat, reißt jetzt auch Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu mit nach oben. Einmal mehr im Rampenlicht steht der erst 2023 gestartet Pepecoin. Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag über die Marke von 69.000 US-Dollar gesprungen und hat ein neues Allzeithoch erreicht - wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Ethereum kratzt immerhin an der Marke von 4.000 Dollar - und scheint ...

