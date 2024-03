Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die wirtschaftlichen Aussichten im Euroraum werden aktuell durch ein weiterhin schwaches Wachstum sowie abnehmende Inflationssorgen dominiert, so die Experten von Bayern Invest im Kommentar zum BayernInvest Renten Europa-Fonds (ISIN DE000A0ETKT9/ WKN A0ETKT)."Eine rückläufige Inflation in Kombination mit einem schwächeren konjunkturellen Umfeld ist in der Regel sehr positiv für die Kursentwicklung von Anleihen. Deshalb erachten wir europäische Anleihen als eine interessante Anlageoption", würden Gerd Rendenbach und Hakem Saidi-Merella, die beiden Portfoliomanager des BayernInvest Renten Europa-Fonds erklären. ...

