Das britische Transportunternehmen First Bus flottet im Laufe dieses Monats in Leeds 57 Elektrobusse von Wrightbus ein. Es handelt sich um 32 Solobusse des Typs GB Kite Electroliner sowie 25 Doppeldecker des Typs StreetDeck Electroliner. Voraussetzung für den Einsatz der elektrischen Solo- und Doppelstockbusse war der Aufbau der Ladeinfrastruktur vor Ort. Hier hat First Bus die Elektrifizierung seines Depots im Bramley, einem Stadtteil von Leeds, ...

