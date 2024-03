Auf der gestrigen Online-Wasserstoffkonferenz von AlsterResearch gab der Finanzvorstand von tk nucera, Dr. Arno Pfannschmidt, einen überzeugenden Überblick über das Wachstumspotenzial des Wasserstoffmarktes und wies auf den bedeutenden Auftragsbestand von 1,34 Mrd. EUR hin. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Haupttreiber der Equity Story von tk nucera die Ausführung des umfangreichen Auftragsbestandes des Unternehmens und damit ein starkes Wachstum im AWE-Segment (grüner Wasserstoff-Elektrolyseur) ist, dass im GJ22/23 bereits 49% des Umsatzes generierte. Da es im Projektgeschäft jedoch üblich ist, dass der Auftragseingang in Schüben erfolgt, könnte es in diesem Jahr zu großen Überraschungen kommen. So wird zum Beispiel ein lukrativer langfristiger Servicevertrag für Großprojekte wie in Saudi-Arabien erwartet, der in Kürze unterzeichnet werden sollte. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,00. Die Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.researchhub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





