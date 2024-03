Mit einem Plus von fast 5% setzt sich die Symrise-Aktie (WKN: SYM999) am Mittwochmorgen an die Spitze der Gewinner im DAX. Was steckt hinter dem Kurssprung des Duftstoff- und Aromenherstellers? Symrise vorgestellt Die niedersächsische Symrise AG mit Sitz in Holzminden ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...