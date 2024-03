Nachdem die neueste Generation Artemis-Astronaut:innen ihre Ausbildung absolviert hat, ist die Nasa schon wieder auf der Suche nach neuen Bewerber:innen. Die Ansprüche an die Kandidat:innen sind erwartungsgemäß hoch. Am Dienstag, dem 5. März, hat die Nasa zehn frischgebackenen Astronatut:innen bei einer feierlichen Zeremonie im Johnson Space Center in Houston ihre Abschlüsse verliehen. Die Raumfahrer:innen haben nach einem langwierigen Bewerbungsverfahren ...

