SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD (Build Your Dreams) hat mit der Errichtung eines neuen Werks zur Produktion von Elektroautos in Brasilien begonnen. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) macht den ersten Spatenstich für einen Produktionsstandort in Brasilien, um eigene...

Den vollständigen Artikel lesen ...