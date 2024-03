Bonn, Germany, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) -Scanbot SDK hat die gebrauchsfertigen UI-Komponenten des Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/barcode-sdk/) für iOS und Android deutlich verbessert. Dadurch können Unternehmen ihren Endnutzer:innen noch einfacher eine intuitive Scan-Oberfläche bieten, ohne sie selbst erstellen zu müssen.Anpassbare UI-Elemente für unterschiedlichste AnforderungenDie RTU UI v.2.0 bietet neue Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen sich das Erscheinungsbild schnell und komfortabel anpassen lässt:- Die Palettenfunktion erleichtert das Anpassen der UI-Farben an das Markendesign. So müssen Farben nicht mehr für jede Komponente einzeln festgelegt werden.- Textelemente wie die Benutzerführung am Bildschirm können in Wortlaut, Position und Farbe angepasst werden.- Die obere Leiste kann transparent oder farbig angezeigt werden.- Standardmäßig sind jetzt Schaltflächen für den Zoom, das Wechseln der Kamera und die geräteeigene Taschenlampe enthalten. Sie sind Teil der neuen Action Bar.Zudem basieren die UI-Komponenten des Android Barcode Scanner SDK jetzt auf Jetpack Compose, dem empfohlenen UI-Toolkit für die Android-Entwicklung.Ein Scan-Modus für jeden AnwendungsfallDie RTU UI v.2.0 unterstützt nun mehrere Anwendungsfälle für das Scannen von Barcodes:- Scannen einzelner Barcodes mit und ohne Bestätigungsdialog- Scannen mehrerer Barcodes entweder mit einer Barcode-Liste am unteren Bildschirmrand oder einer Schaltfläche, die die Ergebnisliste aufruft- Scan & Count: Scannen mehrerer Barcodes auf einmal, wiederholte Barcode-Werte werden automatisch gezähltAnzeigen von Produktinformationen direkt in der Scan-OberflächeFür manche Anwendungsfälle bietet es sich an, Nutzer:innen die mit dem Barcode-Wert verbundenen Informationen unmittelbar anzuzeigen. Mit der RTU UI v.2.0 ist es nun möglich, diese Daten direkt in der Scan-Oberfläche darzustellen.Diese Funktion steht auch für das AR-Overlay des SDK zur Verfügung, was es Nutzer:innen noch einfacher macht, weitere Informationen über die gescannten Artikel abzurufen.Wird das SDK beispielsweise mit einem Bestandsverwaltungssystem verbunden, können Nutzer:innen die Kamera einfach auf den Barcode eines Produkts richten, um sich den Lagerbestand direkt in der Scan-Oberfläche anzeigen zu lassen.Zusätzliche Informationen zum Scanbot Barcode Scanner SDK und weiteren Lösungen für die mobile Datenerfassung von Scanbot SDK finden sich auf scanbot.io.Contact:Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044, press@scanbot.ioPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2353672/Scanbot_SDK_GmbH.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2201400/4574126/Scanbot_RedBlack_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-der-neuen-rtu-ui-v2-0-des-scanbot-sdk-ist-die-integration-von-barcode-scanning-in-mobile-anwendungen-einfacher-denn-je-302078617.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091711/100916712