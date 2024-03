Symrise hebt trotz eines Ergebnisrückgangs erneut die Dividende an: Der DAX-Konzern will der Hauptversammlung am 15. Mai eine Ausschüttung in Höhe von 1,10 Euro je Aktie vorschlagen. Damit würde die Dividende um 5 Cent steigen, nachdem das Unternehmen aus Holzminden im vergangenen Jahr seine Cashflows steigern konnte. So wurde der bereinigte Free Cashflow ...

