Dublin (www.anleihencheck.de) - Charles Diebel, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds, gibt seine Einschätzung für die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank ab.Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 7. März werde keine Anpassung der offiziellen Ziele für die Zinssätze mit sich bringen. Es werde jedoch aufschlussreich sein, wie die Notenbank ihre Entscheidung begründe. Nach den zuvor ehrgeizig eingepreisten Zinssenkungen hätten sich die Erwartungen des Marktes mittlerweile wieder normalisiert und seien wieder sehr viel näher an den offiziellen Erwartungen der EZB. ...

