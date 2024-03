Hamburg (www.fondscheck.de) - HANSAINVEST Real Assets vollzieht den nächsten planmäßigen Schritt der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit dem "HANSA German Social" (ISIN/ WKN nicht bekannt) bietet man institutionellen Investoren künftig einen weiteren Artikel-9-Fonds. Der neue offene Spezial-AIF zielt auf ein Bruttofondsvolumen von 200-300 Millionen Euro, das gezielt in Bestandsimmobilien und Projekte mit sozialem Impact investiert werden soll. Im Fokus der Core-/Core-Plus-Strategie stehen deutsche Immobilien aus den Segmenten Bildung & Erziehung, Gesundheit & Versorgung, Wohnen sowie öffentliche bzw. wohltätige Büronutzung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...