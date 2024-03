Hallo zum "eMobility update"! Bei uns geht es heute natürlich um den Anschlag auf die deutsche Gigafactory von Tesla. Aber wir haben auch gute Nachrichten im Programm - etwa zum Bestand der E-Autos in Deutschland, einen neuen Charging Hub von Audi und das erste iCar - allerdings nicht von Apple, sondern von Chery. 1 - Hyundai Ioniq 7 wird wohl in Ioniq 9 umbenannt Der koreanische Autobauer benennt sein großes Elektro-SUV in Ioniq 9 um. Bisher hatte ...

