FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger steigen im März in den MDax für mittelgroße Unternehmen in Deutschland auf. Großküchenausrüster Rational werde diesen Index hingegen verlassen und qualifiziere sich nicht mehr für einen Auswahlindex, teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend in Frankfurt mit. Der Elektroantriebsspezialist Vitesco steigt zudem vom MDax in den SDax für die kleineren Unternehmen ab. Im Zuge der Übernahme durch den Großaktionär Schaeffler war der Anteil frei handelbarer Aktien deutlich gesunken. Im Leitindex Dax bleibt unterdessen wie erwartet alles beim Alten.

Im SDax ist künftig auch der Finanzdienstleister MLP vertreten. Im Technologiewerte-Index TecDax gibt es ebenfalls zwei Änderungen: Der Biosprit-Hersteller Verbio muss den Technologie-Index verlassen. Dafür wird der Ausrüster für die Halbleiterindustrie Süss Microtec aufgenommen. Zudem rückt der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler in diesen Index auf, während der Telekomausrüster Adtran Holdings ausscheidet. Alle Änderungen treten am Montag, 18. März, in Kraft.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./jha/mis/stk

DE0005810055, DE0005659700, DE0005909006, DE0006569908, DE0006632003, DE0007010803, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0007203275, DE000A0JL9W6, DE000A1K0235, DE000SHA0159, DE000VTSC017, US00486H1059