Bern (ots) -Mit Lime Lounge setzt die Spitalgruppe auf einen kurzen, einprägsamen Namen. Die Lindenhofgruppe nutzt die Lounge in der Berner PostFinance Arena erstmals in der laufenden Eishockey-Saison 2023/24 und priorisiert damit in ihrem Engagement zwischenmenschliche Kontakte.Im Mai 2017 begann die partnerschaftliche Erfolgsgeschichte zwischen dem Schlittschuhclub Bern und der Lindenhofgruppe. Als Medical Partner zeigt sich die Lindenhofgruppe mit der Hauptstadt verbunden und das in einem für Bern wichtigen sportlichen Rahmen: beim 16-fachen Schweizer Meister und einem der erfolgreichsten Eishockey-Clubs der Schweiz: dem SC Bern.Im Zentrum des Engagements steht das Medical Team PostFinance Arena: rund 90 Personen, die sich fachlich aus Notärztinnen, Notärzten, Rettungssanitäterinnen und -sanitätern, qualifizierten Pflegefachpersonen und Samariterinnen und Samaritern verschiedener Samaritervereine aus und rund um Bern zusammensetzen. Sie sind um das Wohl der Match-Besuchenden, SCB-Fans und der Akteure auf dem Eis besorgt. Auf diese Art macht die Lindenhofgruppe ihre medizinisch-pflegerischen Kompetenzen erlebbar und stellt den Menschen ins Zentrum ihres Handelns."Lime Lounge" - erfrischende BeziehungspflegeDies unterstreicht die Übernahme des Naming Right für die Lounge zur Saison 23/24, denn auch in der neu benannten Lime Lounge stehen der Mensch wie auch das Knüpfen und Pflegen von Kontakten im Vordergrund. Statt nationaler TV-Minuten mit dem Bully-Kreis, der in den Vorjahren reserviert war, setzt die Spitalgruppe - unter CEO a.i. Dr. med. Jan Wiegand - auf Menschlichkeit und hat sich stattdessen für die Lime Lounge entschieden."Ich bin überzeugt, dass wir nun noch nahbarer, authentischer und vor allen Dingen näher an unseren Zielgruppen sind. Wir sind vor Ort. Networking, Beziehungspflege und persönliche Bindungen stehen nun im Vordergrund. Das sind wir."Dr. med. Jan Wiegand, CEO a.i. LindenhofgruppeDer neue Lounge-Name soll vor allen Dingen die Besuchenden ansprechen. Frisch, positiv, eingängig, aber dennoch mit der Lindenhofgruppe und ihren medizinisch-pflegerischen Leistungsangeboten verknüpft. So hat sich der Name aus verschiedenen Aspekten ergeben: im Englischen steht der Name Lime Tree für den Lindenbaum, andererseits steckt auch Lindenhofgruppe Medical Partner im Namen. Der medizinisch-pflegerische Kontext schwingt also mit und unsere Kernkompetenzen werden dezent, frisch und energiegeladen verknüpft. Der Name ist kurz und einprägsam und macht Spass.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und die Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.ch