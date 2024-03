Newpath vermutet auf Alpha/Bravo ähnliches Lithium-Sole-Potenzial wie beim Nachbarn Metal Energy

Die Mineralienexploration in diesem Teil Ontarios geht auf das späte 19. Jahrhundert zurück, als Silber in Adern entlang der Ufer und auf Inseln des Lake Superior entdeckt wurde. Als Nächstes kam der Amethyst hinzu, der heute der offizielle Edelstein der Provinz Ontario ist und in Adern zusammen mit geringeren Mengen an Blei, Silber und seltener auch Uranmineralisierung gefunden wurde. Der Amethystabbau wird in der Region fortgesetzt, und es werden immer noch neue Vorkommen entdeckt, so auch bei Alpha/Bravo. In geologischen Studien, die 1931 veröffentlicht wurden, wurde die Sibley-Gruppe definiert, ihre charakteristische Mineralisierung erkannt und die zahlreichen Salzlecken und salzhaltigen Quellen in der Region festgestellt.

Mehrere Wellen von Uranexplorationen in den 1970er Jahren bis in die Mitte der 2000er Jahre konzentrierten sich auf Alpha/Bravo und die angrenzenden Claims. Ausschlaggebend dafür waren geologische Ähnlichkeiten zwischen der proterozoischen Geologie des Gebiets Sibley Group/Silver Islet und den Regionen Athabasca Group/Uranium City und Hornby Group/Port Radium sowie anderen produktiven Gürteln in Afrika, Australien und Asien. Bei der historischen Exploration wurden Verfahren und Techniken angewandt, die im Athabasca-Becken entwickelt wurden und auch heute noch zum Standard gehören: detaillierte elektromagnetische und magnetische Vermessungen, empfindliche Schwerkraftmessungen und vermessungsgesteuerte oder gerichtete Kernbohrungen. Obwohl man im darunter liegenden Quetico auf eine Uranmineralisierung stieß, wurde nichts von größerem wirtschaftlichen Interesse gefunden. Das Interesse an der Exploration erlahmte und das Geld verschwand.

Allerdings stellten die Bohrgeologen fest, dass bestimmte Abschnitte der Bohrkerne salzig schmeckten, und es wurde vermutet, dass das Sibley Basin salzhaltige Solen und möglicherweise erhaltene Salz- und Gipsschichten enthielt. Im Nachhinein überprüften die Mitarbeiter die elektromagnetischen Untersuchungen und stellten fest, dass es leitfähige Bereiche gab, die sich am besten durch Schichten von intraformationellen Solen erklären ließen, die über eine Milliarde Jahre lang ungestört erhalten geblieben waren.

Newpath verfolgt die weiteren Entwicklungen aufmerksam, einschließlich des Sole-Potenzials, aber auch des Urans, angesichts des derzeit wieder auflebenden Interesses an sicheren Uranquellen, das von steigenden Uran-Spotpreisen begleitet wird.

Das Projekt Alpha/Bravo von Newpath umfasst 640 Quadratkilometer erstklassiges Explorationsgelände nördlich des Lake Superior, 45 km nordöstlich von Thunder Bay, Ontario. Das Grundstück wird von Stromübertragungsleitungen, einer Erdgaspipeline und einem Netz von Forststraßen durchquert, die über eine vierspurige geteilte Autobahn im Süden und eine asphaltierte Nebenstraße im Westen erreichbar sind.