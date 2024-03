Goliath Resources: Nicht nur vier, sondern zehn Goldadern auf Golddigger bestätigt

Anzeige / Werbung

Goliath Resources ist auf eine doppelte Aderstruktur gestoßen

Die Zahl der identifizierten und mit Bohrungen bestätigten Goldadern konnte Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) auf seinem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck der kanadischen Provinz British Columbia in den letzten zwei Jahren deutlich steigern. Ging das Unternehmen bislang nur von vier Goldadern aus, so konnte ihre Anzahl in der Zwischenzeit auf zehn erhöht werden. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Mineralisierung weiterhin offen für Erweiterungen ist.

Bei der Erstellung des aktualisierten strukturellen Ader- und Scherungsmodells hat Goliath Resources sämtliche Oberflächen- und Bohrdaten sowie die mineralisierten Durchstoßpunkte in jeder Ader auf der Entdeckung Surebet berücksichtigt. Dies hat zu einem erweiterten Verständnis der mineralisierten Zonen geführt.

Die mineralisierten Zonen bleiben auch weiterhin offen. Bestätigt haben die in der jüngeren Vergangenheit durchgeführten Bohrungen, die Existenz von nunmehr zehn Zonen. Durch das Hinzukommen weiterer Zonen wird die bislang als Surebet bezeichnete Zone in Zukunft als Surebet Upper bezeichnet. Weitere wichtige Zonen sind Bonanza und Golden Gate.

Wichtig zum Verständnis der einzelnen Lagerstätten ist, dass es jetzt angemessen ist, von mindestens zwei parallel zueinander verlaufenden Doppeladern zu sprechen, die aus einer höheren und einer tieferen Ader bestehen. Auch in diesem kleinen Detail zeigt sich, wie reichhaltig vererzt das Golddigger-Projekt ist und wie erfolgreich Goliath im vergangenen Jahr mit seinen Bohrungen war.

Auf Surebet ist Goliath Resources auf eine doppelte Aderstruktur gestoßen

Allein das Volumen der Upper-Surebet-Zone, also der alten Surebet-Zone, die in den Sedimenteinheiten enthalten ist, weist einen potentiellen Bereich von 28 bis 35 Millionen Tonnen Erz auf. Diese Berechnung basiert auf 108 mineralisierten Durchstoßpunkten mit einer Breite von bis zu 35 Metern und durchschnittlich 24,44 g/t Goldäquivalent.

Darüber hinaus wurde eine sekundäre Ader identifiziert, die sich etwa 15 Meter unterhalb von Surebet Upper und parallel dazu befindet. Sie weist ein zusätzliches Potential von fünf bis sieben Millionen Tonnen Erz auf. Als Basis der Berechnung dienten 54 mineralisierten Durchstoßpunkte mit einer Mächtigkeit von bis zu sechs Metern bei 11,94 g/t Goldäquivalent. Diese neue Ader wird als Lower-Surebet-Zone bezeichnet und bleibt ebenfalls offen.

Auch die Golden-Gate-Zone besteht aus einer Doppelader

Das Volumen der Bonanza-Scherung gibt Goliath Resources derzeit mit potentiell zwölf bis 16 Millionen Tonnen an. Diese Berechnung basiert auf 52 mineralisierten Durchstoßpunkten, die eine Mächtigkeit von bis zu zehn Meter enthalten und mit durchschnittlich 27,94 g/t Goldäquivalent durchsetzt sind. Auf einer Länge von drei Metern steigt der Metallgehalt sogar bis auf 46,04 g/t Goldäquivalent an.

Diese extrem stark vererzte Zone wird am Kontakt zum Sedimentgestein angetroffen und zeigt, dass sich die Vererzung in das Vulkangestein hinein fortsetzt. Das letzte Wort ist an dieser Stelle aber noch nicht gesprochen, denn diese hochinteressante Mineralisierung bleibt weiterhin offen und könnte von Goliath daher noch ausgebaut werden.

Sehr ansprechend ist auch das Volumen der Golden-Gate-Zone. Sie umfasst derzeit einen Bereich, der mit potentiell vier bis fünf Millionen Tonnen Erz angegeben wird und der ebenfalls aus einer Doppelader besteht. Die Berechnungen basieren auf 52 mineralisierten Durchstoßpunkten, die Breiten von bis zu drei Meter mit 8,46 g/t Goldäquivalent (Upper) und drei Meter mit 22,07 g/t (Lower) Goldäquivalent für die beiden identifizierten parallelen Adern aufweisen. Beherbergt ist diese ebenfalls noch offene Mineralisierung in vulkanischen Einheiten.

Sechs neue Goldadern sind weiterhin offen für Verlängerungen

Das aktualisierte Strukturmodell hat demnach sechs neue Goldadern Big One, Eldorado, Surebet Lower, Goldzilla, Hotspot und Whopper identifiziert, die weiterhin offen sind und folgende potentielle Volumenbereiche aufweisen:

Big One (12 - 15 Mt), basierend auf 51 mineralisierten Durchstoßpunkten, die Mächtigkeiten von bis zu drei Meter mit 6,75 g/t Goldäquivalent (AuEq) aufweisen.

Eldorado (8 - 11 Mt), basierend auf 57 mineralisierten Durchstoßpunkten mit einer Mächtigkeit von bis zu drei Metern bei 11,39 g/t AuEq.

Surebet Lower (5 - 7 Mt), basierend auf 54 Durchstoßpunkten mit einer Mächtigkeit von bis zu sechs Metern mit 11,94 g/t AuEq.

Goldzilla (4 - 5 Mt), basierend auf 24 mineralisierten Durchbruchspunkten mit einer Mächtigkeit von bis zu drei Metern mit 4,55 g/t AuEq.

Hotspot (2 - 3 Mt), basierend auf sieben Durchbruchspunkten mit einer Mächtigkeit von bis zu einem Meter mit 1,00 g/t AuEq.

Whopper (1 - 2 Mt), basierend auf 27 mineralisierten Durchbruchspunkten mit einer Mächtigkeit von bis zu vier Meter mit 13,60 g/t AuEq.

Die neuen Bereiche sind das Ergebnis der Einbeziehung einer Reihe von mineralisierten Abschnitten, die zuvor nicht mit der Zone Surebet, der Bonanza-Scherung und der Golden-Gate-Zone in Verbindung gebracht wurden, sowie einiger mineralisierter Abschnitte, die aufgrund neuer struktureller Informationen neu zugewiesen wurden.

Das kombinierte Gesamtvolumen der zehn Adern weist auf der Basis aller zwischen 2021 und 2023 niedergebrachten Bohrungen eine Mineralisierung von 78 bis 97 Millionen Tonnen Erz als potentielles Volumen auf. Sehr erfreulich für Goliath ist, dass das fortschrittliche Strukturmodell Schlüsselbereiche bestätigt hat, in denen neue Bohrungen eine Fortsetzung der mineralisierten Horizonte sowie eine Ausrichtung auf die mögliche Quelle der Mineralisierung liefern könnten.

Die Bohrplanung für 2024 wird Goliath Resources bald abschließen

Dass diese großartigen Erfolge auf die weitere Bohrplanung nicht ohne Einfluss bleiben, liegt auf der Hand. Mit Nachdruck arbeitet Goliath Resources deshalb derzeit an der Bohrplanung für die Saison 2024. Das Ziel dabei ist, das gesamte Ausmaß der Goldmineralisierung abgrenzen und diese weiter zu vergrößern.

Eine Art Jackpot würde das Unternehmen gewinnen, wenn es nicht nur gelingt, Erweiterungen der Mineralisierung zu erkennen, sondern die Quelle für all diese Erze aufspüren. Darüber hinaus könnte das Bohrprogramm 2024 auf Golddigger auch ein erstes Bohrprogramm auf den Cambria-Icefield-Claims enthalten. Hier stehen vor allem die im vergangenen Jahr nördlich von Surebet neu entdeckten Ziele Treasure Island und Full Contact im Mittelpunkt.

