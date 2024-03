EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Dividende

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorstand beabsichtigt Dividendenausschüttung für 2023



06.03.2024 / 13:31 CET/CEST

Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Vorstand beabsichtigt Dividendenausschüttung für 2023 München, 06.03.2024: Nachdem die LUDWIG BECK AG aufgrund multipler Krisen in den letzten fünf Jahren keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet hat, hat der Vorstand heute beschlossen, dem Aufsichtsrat auf Basis des vorläufigen, noch ungeprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 die Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Der finale Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 2024 soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2023 der LUDWIG BECK AG gefasst und der Hauptversammlung unterbreitet werden. Die vollständigen und endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft am 21. März 2024 bekannt geben. Kontakt Investor Relations:

LUDWIG BECK AG

André Deubel

t: +49 89 23691-745

f: +49 89 23691-600

ir@ludwigbeck.de



