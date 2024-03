INDEXÄNDERUNG/Dt. Börse: Morphosys und Bilfinger steigen in MDAX auf

Dt. Börse: Morphosys und Bilfinger steigen in MDAX auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Morphosys und Bilfinger steigen vom SDAX in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Rational und Vitesco Technologies, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend mitteilte. Vitesco steigen in den SDAX ab.

Die Rational-Aktie qualifiziere sich hingegen nicht mehr für einen Auswahlindex, "weil das Unternehmen ein Basiskriterium laut Abschnitt 5.4.2 des Regelwerks nicht einhält. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen nicht mit einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex übereinstimmt (C.10), die sich auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bezieht", hieß es in der Mitteilung weiter.

Neu in den SDAX aufgenommen werden die Aktien von MLP.

Im TecDAX werden künftig die Aktien von Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik sowie die von Verbio vertreten sein. Beide Titel bleiben zusätzlich im SDAX. Den TecDAX verlassen müssen Verbio und Adtran Holdings.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX - NEUAUFNAHME - Morphosys - Bilfinger + MDAX - HERAUSNAHME - Rational - Vitesco Technologies + TecDAX - NEUAUFNAHME - Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik - Süss Microtec + TecDAX - HERAUSNAHME - Verbio - Adtran Holdings + SDAX - NEUAUFNAHME - Vitesco Technologies - MLP + SDAX - HERAUSNAHME - Bilfinger - Morphosys ===

March 06, 2024

