Silberpreis nahe 24 Dollar - Hochspannung vor Powell-Rede - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Vor einer womöglich bedeutenden Rede durch Fed-Chef Jerome Powell halten sich Anleger am Silbermarkt zunächst bedeckt. Neben geldpolitischen Vertretern der Fed dürften Anleger die EZB-Sitzung am Donnerstag und den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gen Wochenschluss im Auge behalten.

Für eine Unze des Edelmetalls müssen Anleger am Mittwochmittag rund 23,70 Dollar auf den Tisch legen (+ 0,13 Prozent). Anleger auf Zinssenkungssignale durch Jerome Powell - Weitere Reden durch Fed-Vertreter im Fokus In der ersten Wochenhälfte waren es maue US-Daten zum verarbeitenden Gewerbe sowie eine sich eintrübende Verbraucherstimmung, welche die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und damit nicht zuletzt die Attraktivität des Haltens von zinslosen Anlagen verstärkten.

Am heutigen Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger auf eine Rede des Fed-Chefs vor dem US-Kongress (16:00 Uhr). Möglicherweise dürfte Powell signalisieren, dass die Fed keine Eile in puncto Zinssenkungen verspürt.

Erst für den Juni rechnen sich Marktakteure verstärkt Chancen für eine Zinssenkung aus.

Neben Daly von der San Francisco-Fed (18:00 Uhr) spricht Kashkari (Minneapolis) um 21:15 Uhr, welche weiterhin wichtige Impulse liefern könnten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

