Die Deutsche Börse hat am späten Dienstagabend die bevorstehenden Änderungen in den Indizes der DAX-Familie veröffentlicht. Während im deutschen Leitindex alles beim Alten bleibt, gibt es im MDAX für mittelgroße Unternehmen, im SDAX für kleinere Unternehmen und im Technologiewerte-Index TecDAX Veränderungen. In Kraft treten diese am Montag, 18. März.Das Biotech-Unternehmen Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger steigen demnach in den MDAX auf. Großküchenausrüster Rational werde diesen ...

