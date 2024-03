Das deutsche Unternehmen Swobbee hat im Rahmen eines Pilotprojekts die ersten vier Batteriewechselstationen in New York City installiert, die in dieser ersten Phase von zunächst 30 bis 60 Fahrer genutzt werden. Das Pilotprojekt wird laut Swobbee in Zusammenarbeit mit dem New York City Department of Transportation (DOT), der Economic Development Corporation (EDC) und Newlab durchgeführt. Es ist Teil der Initiative "Charge Safe, Ride Safe" des New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...