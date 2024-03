In dieser Woche erlebten die Edelmetallmärkte eine bemerkenswerte Einheitlichkeit und Positivität in ihrer Entwicklung. Angeführt von Gold, das mit einem Plus von 2,1 % auf 2127 US-Dollar glänzte, folgten Silber, Platin und Palladium diesem positiven Trend. Besonders hervorzuheben sind die jüngsten Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller und anderen hochrangigen Wirtschaftsakteuren, die erhebliche Bewegungen auf den Märkten auslösten und zu neuen Rekordhöhen, insbesondere beim Goldpreis, führten.Anzeige:Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...