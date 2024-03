Während das Tesla-Werk in Grünheide aufgrund eines mutmaßlichen Anschlags auf einen Strommast stillsteht, sieht sich Volkswagen gegen mögliche Anschläge aufs Stromnetz besser gewappnet. Der Konzern hob die Bedeutung eigener Kraftwerke für die Sicherung seiner Produktionsstandorte am Mittwoch hervor.Volkswagen hat in die Autonomie seiner Energieversorgung investiert, um gegen externe Risiken abgesichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...