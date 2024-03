Die meistgehandelten Produkte: Crowdstrike-Calls nach starken Zahlen gefragt

Der DAX® eröffnete im frühen Handel leicht im Minus bei 17685,92 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf konnte der DAX® bis auf ein Tageshoch von 17728,24 Punkten zulegen. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten befand sich ein Long-Produkt auf Crowdstrike, die gestern nach überraschend starken Zahlen nachbörslich stark angestiegen sind.

Bei den Faktor-Optionsscheinen dominierte Rheinmetall mit drei Long-Produkten. Der Warnstreik bei der Lufthansa lockte Anleger in einen Faktor-Optionsschein Short, des weiteren befand sich ein Long Produkt auf die Bayer unter den Faktor-Optionscheinen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD35A8 16,37 867,775 USD 691,387392 USD 4,88 Open End NASDAQ-100 ® Call HD0K00 24,8299 17897,86741 Punkte 15339,734881 Punkte 6,68 Open End NASDAQ-100 ® Call HD1ZYA 11,26 17897,86741 Punkte 16824,300664 Punkte 14,77 Open End Crowdstrike Call HC2Q6Q 24,59 367,64 USD 98,18968 USD 1,37 Open End DAX ® Call HD30RK 6,28 17732,49998 Punkte 17118,609818 Punkte 28,20 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 06.03.2024; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37QD 5,55 17732,49998 Punkte 17200,00 Punkte 31,85 12.03.2024 Netflix Call HC773T 15,89 601,735 USD 440,00 USD 3,48 19.06.2024 Rheinmetall Call HD3B9X 0,56 436,60 EUR 600,00 EUR 75,21 19.06.2024 Nvidia Call HC744J 17,63 868,87 USD 800,00 USD 4,52 18.12.2024 Broadcom Inc. Call HD03L1 21,86 1376,38 USD 1300,00 USD 5,76 15.01.2025

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 06.03.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC2VRT 24,77 436,60 EUR 421,569641 EUR 10 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 50,49 436,60 EUR 391,144977 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HC5DUX 33,93 436,60 EUR 415,988197 EUR 7 Open End Deutsche Lufthansa Short HC50Z6 9,64 7,085 EUR 7,264462 EUR -8 Open End Bayer AG Long HB99C2 1,82 26,115 EUR 15,578063 EUR 2 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 06.03.2023; 11:30 Uhr

