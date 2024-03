In den vergangenen 8 Jahren erzielten Anleger mit dieser Strategie durchschnittlich 40 Prozent Gewinn pro Jahr - das entspricht einer Rendite von 1.102 Prozent in 8 Jahren. Aus einem Startkapital von 10.000 Euro wurden so bis heute 120.189 Euro. Doch wie lassen sich solche beeindruckenden Renditen erzielen? Das Geheimnis liegt in der momentum mover-Strategie, einer 3-Phasen-Strategie, die auf trendstarke Aktien setzt. Für diese Aktien sucht unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...