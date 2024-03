Die auf Konsumenten und KMU in CEE ausgerichtete Addiko Bank hat den Nettogewinn im Jahr 2023 um 60 Prozent auf 41,1 Mio. Euro, verglichen mit 25,7 Mio. Euro im Vorjahr, steigern können. Das Betriebsergebnis hat sich auf 103,9 Mio. Euro (+41 Prozent) verbessert. Der Hauptversammlung am 26. April 2024 soll eine Dividende in Höhe von 1,26 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,21 Euro) vorgeschlagen werden. CEO Herbert Juranek ist auch für die kommenden Jahre positiv gestimmt. "Wir sehen, dass es auch in 2024 in der Gangart weiter geht". Untermauert wird die positive Einschätzung von der Kapitalausstattung, CFO Edgar Flaggl: "Die Batterien sind voll geladen für den weiteren Wachstumskurs". Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, führende Spezialbank für Konsumenten und KMU in ...

