New York, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) -Narwal (https://bit.ly/3voj4k0), ein führender Innovator im Bereich der Haushaltsroboter, ist bereit, die Reinigungsbranche mit der bevorstehenden Einführung des Narwal Freo X Ultra zu revolutionieren. Der Freo X Ultra wurde zum ersten Mal auf der CES vorgestellt und erregte sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und erhielt viel Beifall und renommierte Auszeichnungen. Der Freo X Ultra wurde von angesehenen Medien für seine fortschrittlichen Funktionen und seine außergewöhnliche Leistung mit zahlreichen "Best of CES 2024"-Auszeichnungen bedacht und ist ab sofort im Handel erhältlich."Narwal hat sich der Herstellung von Produkten verschrieben, die den Nutzern außergewöhnliche Leistung bei minimalem Wartungsaufwand bieten. Mit dieser Verpflichtung im Hinterkopf haben wir den Narwal Freo X Ultra entwickelt, um die häufigsten Probleme bei der Haushaltsreinigung zu lösen," sagt Junbin Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Narwal Robotics. "Deshalb haben wir Merkmale wie die zertifizierte verwicklungsfreie Bürste und eine beeindruckende Saugleistung von 8200 Pa eingeführt, zusammen mit einer innovativen, in sich geschlossenen Staubaufbereitungslösung, die die Selbstentleerung der Station auf eine neue Stufe hebt. Diese Fortschritte sorgen dafür, dass sich die Nutzer nicht mehr mit Haarknoten und Schmutz herumschlagen müssen, sondern sich voll und ganz auf ihre persönliche Zeit konzentrieren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen."Entdecken Sie, wie der Narwal Freo X Ultra neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Leistung setzt und die Art und Weise der Haushaltspflege neu definiert.- Neue Maßstäbe bei der SaugkraftMit einer Gebläsedrehzahl von bis zu 60.000 Umdrehungen pro Minute liefert das U-förmige Luftkanaldesign eine unvergleichliche Saugleistung von 8.200 PA (X Ultra), was sie zu den leistungsstärksten Roboterstaubsaugern auf dem Markt macht.- Zertifizierte Zero-Hair-Tangling-TechnologieNarwal führt eine schwebende Bürste ein, die das Verheddern von Haaren verhindert und eine effiziente Reinigung gewährleistet. Zertifiziert von den international renommierten Prüfinstituten SGS und TÜV Rheinland, um 99,56% der Haare zu erfassen und 0% zu verheddern.- Geschlossene Lösung zur StaubbehandlungDas U-Pipe-Luftstromsystem des Freo X Ultra steigert die Effizienz des Gebläses um 30 % und ermöglicht es, den Staub auf kleinstem Raum zu komprimieren und bis zu 7 Wochen lang zu speichern.- DirtSense Technologie für hocheffizientes BodenwischenMithilfe von KI und optischer Technologie erkennt DirtSense verschmutzte Bodenbereiche während des Wischens und sorgt für eine gründliche Reinigung. Wischmopps in Reuleaux-Dreieckform bieten eine außergewöhnliche Schrubbkraft von bis zu 12N und eine Rotationsgeschwindigkeit von 180RPM, und der EdgeSwing Modus erreicht effektiv die Ecken.- Steuerung und NavigationDreilaser-Objektvermeidung auf Millimeter-Ebene, LiDAR SLAM 4.0-Integration, innovativer Seitenlaser und App-Steuerung ermöglichen dem Benutzer eine nahtlose Navigation und Bedienung. Als branchenweit erstes Gerät verfügt der Freo X Ultra über eine Touchscreen-Steuerung an der Basisstation.- All-in-One-StationDer Narwal X Ultra ist mit einer intelligenten Basisstation ausgestattet, die das Wischtuch automatisch wäscht, trocknet und reinigt, so dass Sie reinigen können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.Verfügbarkeit und Preisgestaltung- USA:Der Narwal Freo X Ultra wird in den USA ab März für 1.399 Dollar in den Regalen stehen. Mit dem Code NARWALNEW erhalten Kunden während des Bestellvorgangs einen Rabatt in Höhe von 200 US-Dollar, wodurch sich der Endpreis auf 1199,99 US-Dollar reduziert. Die Kaufoptionen umfassen sowohl Amazon als auch unsere offizielle Website.Kauf-Link: https://bit.ly/49Ufv3T- Europa:In Deutschland wird der Freo X Ultra ab dem 21. März offiziell für 1199 Euro erhältlich sein. Im Rahmen der Frühbucheraktion können Kunden einen 240-Euro-Rabattgutschein für nur 10 Euro erwerben. Dieser Gutschein kann dann am Tag der Markteinführung eingelöst werden, wodurch sich ein Endpreis von 959 € ergibt.Kauf-Link: https://bit.ly/3IdWihXInformationen zu NarwalNarwal zeichnet sich dadurch aus, seinen Anwenderinnen und Anwendern durch den Einsatz hochmoderner Technologien makellose Böden zu ermöglichen. Das Unternehmen zählt zu den fünf größten Herstellern von Reinigungsrobotern mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen US-Dollar und bedient mehr als 1,8 Millionen Haushalte. Narwal hat über 26 Millionen US-Dollar bei Investoren wie Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (Muttergesellschaft von TikTok) und anderen aufgenommen. Zusammen mit über 700 Forschern und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt hat Narwal zahlreiche Durchbrüche in verschiedenen Bereichen erzielt und renommierte internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Edison Gold Award, der Innovationen ehrt, und Time Magazine's Best Inventions (https://time.com/collection/best-inventions-2020/5911386/narwal-t10/).Kontakt:Molly Wang,molly@global.narwal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2356146/photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/Narwal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/narwal-stellt-das-freo-x-ultra-vor-der-bisher-leistungsstarkste-staubsaugermopp-302081447.htmlOriginal-Content von: Narwal Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170244/5729507