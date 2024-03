EQS-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.04.2024 in Merzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



06.03.2024 / 15:55 CET/CEST

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Mettlach ISIN: DE0007657207 // WKN: 765720



ISIN: DE0007657231 // WKN: 765723 Berichtigung der Anmeldefrist zur ordentlichen Hauptversammlung

der Villeroy & Boch AG am Freitag, 12. April 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 05. März 2024 hat der Vorstand die ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Villeroy Boch AG für Freitag, den 12. April 2024, ab 11:00 Uhr einberufen. Durch ein redaktionelles Versehen enthält die in Abschnitt III. 3. "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte" in Satz 1 angegebene Anmeldefrist eine falsche Jahreszahl (05. April 2023 statt richtig: 05. April 2024). Korrekt ist folgender Text: Aktionär:innen sind zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte - einschließlich des Stimmrechts und des Fragerechts - nur berechtigt, wenn sie sich spätestens am Freitag, 05. April 2024, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich), unter folgender für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle Villeroy & Boch Aktiengesellschaft c/o Deutsche Bank AG

Securities Production

- General Meetings -

Postfach 20 01 07

D-60605 Frankfurt am Main

Telefaxnummer: 0049 (0)69 12012-86045

E-Mail: wp.hv@db-is.com bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär erbracht haben, dass sie zu Geschäftsschluss des Donnerstags, 21. März 2024 (d.h. 24:00 Uhr) (sog. "Nachweisstichtag"), Aktionär:in der Gesellschaft waren.

Im Übrigen bleibt die Einberufung unverändert. Mettlach, im März 2024 Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Der Vorstand



