Essen (ots) -ALDI Nord erhöht erneut freiwillig die Gehälter seiner mehr als 39.000 tarifbeschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel in Deutschland. Seit mehr als einem Jahr warten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Einigung im Tarifstreit im Einzelhandel.Eine Einigung lässt weiter auf sich warten. Die Unternehmensgruppe ALDI Nord hat sich daher dazu entschlossen, in Deutschland die tarifliche Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel vor Abschluss der Tarifverhandlungen nach Oktober 2023 ein weiteres Mal anzupassen.Die monatlichen tariflichen Bruttovergütungen steigen in den kommenden Monaten, abhängig vom jeweiligen Tarifgebiet. Mit der bereits im Oktober 2023 geleisteten Anpassung von 5,3 Prozent für das Tarifjahr 2023 ergibt sich somit insgesamt eine Steigerung von 10 Prozent. Über eine Anpassung der monatlichen Vergütung der Auszubildenden und Nachwuchskräfte zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Herbst, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.Die freiwillige Vorauszahlung wird nach Abschluss der Tarifrunde im Einzelhandel in vollem Umfang mit den verhandelten Tariferhöhungen für die jeweiligen Tarifgebiete verrechnet.Pressekontakt:Dr. Axel vom Schemm: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5729565