Die Honorarfinanz AG erhält Zuwachs: Das Karlsruher Unternehmen übernimmt den auf honorarbasierte Finanzberatung spezialisierten Servicedienstleister con.fee aus Bonn. Die con.fee-Vorstände bleiben weiterhin für das Unternehmen tätig. Auch der Markenname bleibt erhalten. Der auf die honorarbasierte Finanzberatung spezialisierte Servicedienstleister con.fee AG aus Bonn schließt sich der Honorarfinanz AG an. Die Honorarfinanz mit Sitz in Karlsruhe ist eines von 18 in Deutschland nach Wertpapierinstitutsgesetz ...

