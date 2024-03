So ruhig wie die Konsolidierung im Deutschen Aktienindex nach der siebentägigen Rekordserie und der Annäherung an die 18.000er Marke aktuell abläuft, spricht das für ein solides Fundament der bisherigen Aufwärtsbewegung. Langfristig orientierte Anleger haben in der Rally bei Aktien zugegriffen und bleiben nun dabei, ohne bei 200 Punkten Minus gleich wieder nervös zu werden. Auch kurze Zuckungen an der Wall Street und insbesondere bei den heiß gelaufenen Technologieaktien in Richtung Korrektur sorgen ...

