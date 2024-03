© Foto: Wilfried Wirth - picture alliance / CHROMORANGE



Ein positiver Analystenkommentar sorgt heute für Rückenwind bei der Tui-Aktie. Die Analysten von Morgan Stanley sind bullish für die derzeit schlechteste europäische Tourismus-Aktie. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tui von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von neun auf zehn Euro angehoben. Analyst Jamie Rollo sieht in der derzeit schlechtesten europäischen Touristikaktie "deutlich mehr Chancen als Risiken", heißt es in einer Studie vom Mittwoch. Rollo betonte, dass die von Tui für 2024 prognostizierte Gewinnsteigerung eher konservativ sei und die meisten Bilanzprobleme bereits gelöst seien. An der Frankfurter Börse notiert die Tourismus-Aktie …