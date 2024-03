Das Elektroauto-Start-up hatte eine "Going Concern"-Warnung herausgegeben. Demnach bestehen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens. Man gesteht eine "erhebliche finanzielle Schieflage" ein, für die man den "aktuell depressiven Markt für Elektrofahrzeuge" verantwortlich macht. Tatsächlich steckte Fisker aber schon in Problemen, bevor der Markt für E-Autos begann, erhebliche Abkühlungstendenzen zu zeigen. Alles hängt nun davon ab, ob ein neuer Kapitalgeber einsteigt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 10.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Tech-Korrektur, und dann...?- Goldpreis bricht aus- Wenig Fantasie bei BAYER- 3 KI-Unternehmen unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info