Satelliten verglühen in der Regel in der Atmosphäre, nachdem ihre Arbeit erledigt ist. Das könnte allerdings Folgen für die Ozonschicht haben. Forscher schauen sich das Phänomen nun genauer an. Wenn Satelliten das Ende ihrer Betriebsdauer erreichen, werden sie oftmals gezielt zum Absturz gebracht, sodass sie in der Erdatmosphäre verglühen. Dieser Vorgang hat dazu beigetragen, dass schätzungsweise zehn Prozent der Partikel in der Stratosphäre ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...