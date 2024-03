© Foto: CFOTO - picture alliance



Mit einem rundum gelungenen Quartalsbericht setzt sich Online-Händler JD.com heute an die Spitze chinesischer Basiswerte. Ein Plus von 17 Prozent ist der größte Kurssprung der Aktie seit sehr langer Zeit.Ist das das Ende einer drei Jahre währenden Anlegertortur? Online-Händler JD.com gelingt am Mittwoch nach besser als erwarteten Geschäftszahlen ein Befreiungsschlag, die Aktie legt um 19 Prozent zu - und heizt chinesischen Basiswerten damit mächtig ein. Dieses Gesamtpaket überzeugt Anleger Dem nach Alibaba zweiten großen E-Commerce-Riesen in China gelingt, was seinem Konkurrenten nach dessen Zahlen verwehrt geblieben ist, die Aktie steigt und zwar kräftig. JD.Com hat am Mittwoch alles im …