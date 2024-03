Absolut enttäuschend verlief das Jahr 2023 bislang für Encavis. Doch am Mittwoch nach Börsenschluss springt die Aktie plötzlich nach oben. Aufkommende Übernahmegerüchte sorgen für ein Plus von knapp 20 Prozent. Von den alten Hochs ist der MDAX-Titel aber immer noch weit entfernt.Für mehr als zwei Milliarden Euro will der Finanzinvestor KKR Encavis laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa-AFX, die sich auf Kreise beruft, kaufen. Zum Vergleich: Zu Handelsbeginn am Mittwoch brachte der Wind- und ...

