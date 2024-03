Vor dem Hintergrund wachsender Ransomware-Bedrohungen stärken neue Funktionen die Führungsposition von NetApp durch die schnellste Reaktion und Wiederherstellung bei Cyberkatastrophen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, stellte heute Cyberresilienz-Funktionen vor, mit denen Kunden ihre Daten angesichts der Bedrohungen durch Ransomware wirksamer schützen und wiederherstellen können. NetApp ist einer der ersten Anbieter, der künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) direkt in den Primärspeicher von Unternehmen integriert, um Ransomware in Echtzeit zu bekämpfen. Die Cyberresilienz-Funktionen von NetApp schützen sowohl primäre als auch sekundäre Daten von Unternehmen, unabhängig davon, ob sie On-Premises oder in der Cloud gespeichert sind.

Laut Forrester nehmen Cyberkriminelle mit Ransomware-Angriffen zunehmend kritische Infrastrukturen und Lieferketten ins Visier, bei denen Betriebsunterbrechungen Kosten in Millionenhöhe verursachen können. Infolgedessen stuften 87 Prozent der Führungskräfte auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene Ransomware als hohe oder höchste Priorität für ihr Unternehmen ein, so der NetApp-Bericht Data Complexity 2023 Wenn Cyberkriminelle Perimeter überwinden, in Netzwerke eindringen und auf Identitäten zugreifen, wird die Speicherung zur letzten Verteidigungslinie für die wichtigsten Daten eines Unternehmens. Angesichts der Bedrohung durch Ransomware benötigen Unternehmen Lösungen, die nicht nur ihre Daten schützen, sondern verlorene Daten auch schnell wiederherstellen, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. NetApp aktualisiert seine Cyberresilienz-Lösungen und nutzt das Potenzial von KI, um Kunden die Gewissheit zu geben, dass ihre Daten stets sicher und zugänglich sind.

"NetApp verfolgt einen offensiven und proaktiven Ansatz, um die Daten unserer Kunden mithilfe von künstlicher Intelligenz vor Cyberbedrohungen zu schützen. Wir sind der erste Storage-Anbieter, der seine Datenspeicherlösungen explizit und finanziell gegen Ransomware absichert", erklärt Mignona Cote, CSO bei NetApp. "Heute konsolidieren wir diese Führungsposition mit Updates, die einen umfassenden, lückenlosen und unkomplizierten Schutz der Daten unserer Kunden gewährleisten."

NetApp konzentriert sich auf die Entwicklung von Datenspeicher- und Managementsystemen, die den Schutz und die Sicherheit von Daten maximieren und gleichzeitig die Standards für Data Governance und Compliance erfüllen, mit neuen Updates, die folgende Fähigkeiten ergänzen:

ONTAP Autonomer Ransomware-Schutz mit künstlicher Intelligenz (ARP/AI) markiert die nächste Generation des Echtzeit-Schutzes für Unternehmensspeicher vor Ransomware und erhöht die erforderliche Genauigkeit und Performance für die Erkennung und Abwehr neuer, komplexerer Cyberbedrohungen. Vor drei Jahren leistete NetApp Pionierarbeit bei der autonomen Echtzeit-Erkennung von Ransomware direkt im primären Enterprise Storage. NetApp ist nun führend bei der Verwendung adaptiver KI/ML-Modelle, die direkt in den Primärspeicher des Unternehmens integriert sind, um Signale auf Dateiebene in Echtzeit zu untersuchen und selbst die neuesten Ransomware-Angriffe mit einer geplanten Präzision und Erkennungsrate von über 99 zu identifizieren. NetApp wird die erste Technologievorschau von ARP/AI im nächsten Quartal veröffentlichen.

markiert die nächste Generation des Echtzeit-Schutzes für Unternehmensspeicher vor Ransomware und erhöht die erforderliche Genauigkeit und Performance für die Erkennung und Abwehr neuer, komplexerer Cyberbedrohungen. Vor drei Jahren leistete NetApp Pionierarbeit bei der autonomen Echtzeit-Erkennung von Ransomware direkt im primären Enterprise Storage. NetApp ist nun führend bei der Verwendung adaptiver KI/ML-Modelle, die direkt in den Primärspeicher des Unternehmens integriert sind, um Signale auf Dateiebene in Echtzeit zu untersuchen und selbst die neuesten Ransomware-Angriffe mit einer geplanten Präzision und Erkennungsrate von über 99 zu identifizieren. NetApp wird die erste Technologievorschau von ARP/AI im nächsten Quartal veröffentlichen. NetApp BlueXP Ransomware-Schutz , jetzt als Public Preview verfügbar, bietet eine einzige Steuerungsebene zur intelligenten Koordinierung und Ausführung einer durchgängigen, Workload-zentrierten Ransomware-Abwehr. Kunden können nun kritische Workload-Daten mit einem einzigen Klick identifizieren und schützen, einen potenziellen Angriff präzise und automatisch erkennen und bekämpfen und Workloads innerhalb von Minuten wiederherstellen, um ihre wertvollen Daten zu schützen und kostspielige Unterbrechungen zu minimieren.

, jetzt als Public Preview verfügbar, bietet eine einzige Steuerungsebene zur intelligenten Koordinierung und Ausführung einer durchgängigen, Workload-zentrierten Ransomware-Abwehr. Kunden können nun kritische Workload-Daten mit einem einzigen Klick identifizieren und schützen, einen potenziellen Angriff präzise und automatisch erkennen und bekämpfen und Workloads innerhalb von Minuten wiederherstellen, um ihre wertvollen Daten zu schützen und kostspielige Unterbrechungen zu minimieren. Anwendungsorientierter Ransomware-Schutz über NetApp SnapCenter 5.0 bietet einen unveränderlichen Schutz vor Ransomware für Anwendungen. SnapCenter wendet die führenden NetApp-Technologien zum Schutz vor Ransomware, die bisher für unstrukturierte Daten eingesetzt wurden, nun auch auf anwendungskonsistente Backups an. SnapCenter 5.0 unterstützt wichtige ONTAP-Funktionen wie die manipulationssichere Sperrung von Snapshot-Kopien, geschützte SnapLock-Volumes und SnapMirror Business Continuity, um einen robusteren Datenschutz für Anwendungen und virtuelle Maschinen sicherzustellen. SnapCenter 5.0 gewährleistet den Schutz von On-Prem-Anwendungen mit NetApp AFF, ASA und FAS sowie von Anwendungen in der Cloud.

bietet einen unveränderlichen Schutz vor Ransomware für Anwendungen. SnapCenter wendet die führenden NetApp-Technologien zum Schutz vor Ransomware, die bisher für unstrukturierte Daten eingesetzt wurden, nun auch auf anwendungskonsistente Backups an. SnapCenter 5.0 unterstützt wichtige ONTAP-Funktionen wie die manipulationssichere Sperrung von Snapshot-Kopien, geschützte SnapLock-Volumes und SnapMirror Business Continuity, um einen robusteren Datenschutz für Anwendungen und virtuelle Maschinen sicherzustellen. SnapCenter 5.0 gewährleistet den Schutz von On-Prem-Anwendungen mit NetApp AFF, ASA und FAS sowie von Anwendungen in der Cloud. NetApp BlueXP Notfallwiederherstellung ist ab sofort allgemein erhältlich und bietet eine nahtlose Integration mit VMware Infrastrukturen sowie Speicheroptionen für On-Prem- und Public-Cloud-Umgebungen. Diese umfassende Lösung macht eine separate Standby-Infrastruktur für die Notfallwiederherstellung (DR) überflüssig und senkt die Kosten. Mit NetApp BlueXP Disaster Recovery werden Failover- und Failback-Prozesse vereinfacht und nahtlose Übergänge von einer VMware On-Prem-Infrastruktur in die Public Cloud oder ein Rechenzentrum am Kundenstandort ermöglicht.

ist ab sofort allgemein erhältlich und bietet eine nahtlose Integration mit VMware Infrastrukturen sowie Speicheroptionen für On-Prem- und Public-Cloud-Umgebungen. Diese umfassende Lösung macht eine separate Standby-Infrastruktur für die Notfallwiederherstellung (DR) überflüssig und senkt die Kosten. Mit NetApp BlueXP Disaster Recovery werden Failover- und Failback-Prozesse vereinfacht und nahtlose Übergänge von einer VMware On-Prem-Infrastruktur in die Public Cloud oder ein Rechenzentrum am Kundenstandort ermöglicht. Die NetApp Keystone Ransomware-Wiederherstellungsgarantie erweitert die bisherige Ransomware-Wiederherstellungsgarantie von NetApp auf unser führendes Storage-as-a-Service-Angebot NetApp Keystone. Mit dieser Garantie gewährleistet NetApp die Wiederherstellung von Snapshot-Daten im Fall eines Ransomware-Angriffs. Sollte die Wiederherstellung von Snapshot-Datenkopien über NetApp nicht möglich sein, bieten wir eine Entschädigung* an.

"Die Cybersecurity-Teams von heute stehen vor der gewaltigen Herausforderung, die Daten ihrer Unternehmen vor den sich kontinuierlich weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen insbesondere vor Ransomware", so Archana Venkatraman, Research Director, Cloud Data Management, IDC. "Der Ansatz von NetApp, eine sichere, einheitliche Speicherinfrastruktur bereitzustellen, nutzt die Speichersysteme als Fundament für den Schutz vor Ransomware und reduziert die Belastung für Cybersecurity-Teams. Unternehmen, die ihre Cyberresilienz stärken und ihren Schutz verlagern wollen, werden sich zunehmend an Anbieter mit einem Secure-by-Design-Ansatz wenden, die einheitliche Speicher- und Datendienste entwickeln."

"Durch den Einsatz von NetApp in unserem Advanced Technology Center haben wir unseren Replikationsprozess für virtuelle Maschinen mit VMware und die zugrunde liegenden Datastores stark vereinfacht, um Recovery-Benchmarks zu erfüllen oder zu übertreffen", berichtet Derek Elbert, Solutions Architect bei WWT. "Mit den Lösungen von NetApp konnten wir Recovery-Richtlinien für Cloud-Volumes oder virtuelle Maschinen ohne bestehende DR-Strategie erfolgreich einrichten und vollständig über NetApp BlueXP verwalten. Dies verändert die Art und Weise, wie wir Notfallwiederherstellung für VMware angehen."

"Um sensible Genomik- und Gesundheitsdaten zu speichern, müssen wir die passende Technologie mit eingebauten Sicherheitsschichten verwenden", erklärt Mark Cowley, stellvertretender Direktor des Children's Cancer Institute. "Mit NetApp können wir sicher sein, dass wir nur die richtigen Daten an autorisierte Forscher weitergeben. Die letzte Verteidigungslinie ist das schwächste webbasierte System, daher haben wir einen rollenbasierten Zugriff eingeführt und die Resilienz aller unserer Tools erhöht."

Durch die Anwendung von KI, um Bedrohungen zu erkennen und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, helfen die neuesten Cyberresilienz-Updates von NetApp den Unternehmen, Cybersecurity-Bedrohungen in komplexen hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen proaktiv zu adressieren.

Weitere Informationen zu den Cyberresilienz-Angeboten von NetApp finden Sie unter: https://www.netapp.com/cyber-resilience/

*Es gelten besondere Bedingungen und Konditionen. Die Kunden müssen einen Antrag auf Leistungen im Rahmen der Garantie stellen.

Weitere Informationsquellen

The Most Secure Storage on the Planet Gets Even Better

Unveiling NetApp SnapCenter 5.0

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X LinkedIn Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305965139/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com