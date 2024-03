© Foto: David Zalubowski - AP



Tesla steht laut Morgan Stanley möglicherweise vor finanziellen Verlusten in den kommenden Quartalen, nachdem Preissenkungen nicht die gewünschte Nachfragesteigerung gebracht haben. Die Herausforderungen aufgrund der steigenden Popularität von Hybridfahrzeugen und einem überfüllten chinesischen Markt könnten sich verstärken. Analyst Adam Jonas passte das Kursziel für Tesla von 345 auf 320 US-Dollar an, was jedoch immer noch ein Aufwärtspotenzial von circa 80 Prozent vom aktuellen Kurs darstellt. Er merkte an, dass die Nachfrage in Schlüsselmärkten nachlasse und Tesla sich nun an Verbraucher in Gebieten wenden müsse, wo Elektrofahrzeuge weniger gefragt sind. Damit ist Jonas deutlich …