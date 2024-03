Anzeige / Werbung

Crowdstrike Aktie: Kursexplosion nach den Zahlen! Profitiert Cybersecurity weiter vom KI-Hype?

Dank seiner innovativen Technologien und seines Engagements für den Schutz von Unternehmen vor Cyberangriffen hat CrowdStrike zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt, um Kunden weltweit zu unterstützen. Denn in einer Zeit, in der Cyberangriffe immer häufiger und raffinierter werden, spielt CrowdStrike eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der digitalen Infrastrukturen von Unternehmen und Organisationen weltweit. Durch seine fortlaufende Forschung, Innovation und Partnerschaften bleibt CrowdStrike an vorderster Front im Kampf gegen Cyberkriminalität.

Das Hauptaugenmerk dieses Videos liegt auf den Quartalszahlen. Mehr als 30 Prozent Wachstum pro Quartal und damit eine Anpassung der Jahresziele zeigen das hohe Wachstum von CrowdStrike auf. Der Gewinn aus dem letzten Quartal wurde noch einmal gesteigert, sodass nun auch der Cashflow weiter ansteigt und sogar eine Übernahme aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Entsprechend positiv war die Reaktion der Aktie, der wir uns im Schlussteil ausführlich zuwenden.

Ist der Wachstumspfad damit auch für den Aktienkurs vorbestimmt? Kritisch schauen wir auf die bisherige Performance und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

