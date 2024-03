Palfinger hat das Jahr 2023 mit Rekordwerten abgeschlossen. Der Umsatz wird mit 2,45 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: 2,23 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis stieg um 39,8 Prozent auf 210,2 Mio. Euro. Mit 8,6 Prozent konnte die beste EBIT-Marge seit 2008 verzeichnet werden, so das Unternehmen. Somit hat Palfinger die eigene Guidance (Umsatz 2,4 Mrd. Euro, EBIT von über 200 Mio. Euro) erfüllt. Das Konzernergebnis stieg um 50,8 Prozent, von 71,4 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 107,7 Mio. Euro. "Maßgeblich dafür verantwortlich sind der sehr gute Produktmix, die gute Auslastung in den Werken, die volle Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhungen und die Stabilisierung der Supply Chain", so das Unternehmen. Es soll eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie ...

