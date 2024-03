Der DAX hat sich auch am Mittwoch dicht unter seinem Rekordhoch gehalten und schloss mit 0,10 Prozent im Plus auf 17,717 Punkte. Der MDAX legte um 0,63 Prozent auf 26.160 Punkte zu. Die Anleger blieben zuversichtlich, hielten sich zugleich aber mit Engagements zurück. Jobdaten aus der US-Privatwirtschaft und auch die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell brachten keine nachhaltigen Impulse. Nun rückt die Zinsentscheidung der EZB in den Fokus. Am Donnerstag entscheiden die Euro-Währungshüter ...

