Deutsche Produkte wieder ein Exportschlager?

Werbung







Die deutsche Wirtschaft konnte im Januar das größte Plus im Außenhandel seit Mitte 2020 verzeichnen.



Im Januar 2024 wurden mit einem Volumen von 135,6 Milliarden Euro 6,3 Prozent mehr Waren als noch im Dezember exportiert. Im Jahresvergleich stiegen die Exporte um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an. Auch die Importe der Bundesrepublik stiegen im Vergleich zum Vormonat. Hier konnte ein Plus von 3,6 Prozent verzeichnet werden. Im Jahresvergleich fielen die Importe allerdings um über 8 Prozent.



Ein besonders starkes Exportplus konnte Deutschland im europäischen Binnenmarkt (8,6 Prozent) verzeichnen. Die USA, der nach wie vor größte Abnehmer, nahmen hingegen 1,7 Prozent weniger Waren als noch im Vormonat ab.









Kommt die Zinswende? - kostenloses Live Webinar um 18:30 Uhr



Nachdem wir im vergangenen Webinar einen einführenden Blick auf das Thema Optionsscheine geworfen haben, möchten wir im kommenden Webinar tiefer in das Thema Zinsen einsteigen. Dort zeigen wir Ihnen aktuelle Analysen über die makroökonomische Lage, wie Sie von fallenden Zinsen profitieren und welche Strategien Sie hierzu in der Praxis anwenden können.



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 06.03.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC