Der Antecedo Independent Invest wurde 2009 aufgelegt und hat einige Strategiewechsel hinter sich. Antecedo-Geschäftsführer Kay-Peter Tönnes erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum ihn mit diesem Fonds so viel verbindet wie mit keinem anderen seiner Fonds, warum die Strategiewechsel notwendig waren und welche Strategie man aktuell mit diesem Fonds verfolgt. anlegermagazinmeingeld assetmanagement antecedo krise meingeldmedien oneonone

